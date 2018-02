Obduksjon etter Ålesund-drapet: 29-åring døydde av knivstikk

innenriks

Dei førebelse funna under obduksjonen støtter dermed hovudteorien til politiet om at Robin André Svendsen (29) vart stukken ned og drepen av ein annan 29 år gammal mann.

– Obduksjonsrapporten ligg ikkje føre, men konklusjonen når det gjeld dødsårsaka er klar, seier politiadvokat Inger Myklebust Ferstad i Møre og Romsdal politidistrikt.

Sikta erkjenner at det var han som stakk og er varetektsfengsla i fire veker, av dei dei to første i full isolasjon. Han er sikta for forsettleg drap, men hevdar knivstikkinga skjedde i sjølvforsvar. Knivstikkene fann stad under eit basketak i Ålesund sentrum måndag ettermiddag.

Fleire personar var involverte. Konflikten knytte seg til eit narkotikaoppgjer og dreidde seg ifølgje TV 2 om eit beløp på rundt 20.000 kroner. Ålesunds-politiet har ikkje funne haldepunkt for at det var ein konflikt mellom avdøde og sikta eller at basketaket kom av ein konflikt mellom desse to.

TV 2 melde tysdag at den drapssikta 29-åringen var innblanda i basketaket fordi han hjelpte ein kamerat med å krevje inn beløpet.

Ein 22 år gammal mann er sikta for ei kroppskrenking av ein annan person enn avdøde. Denne hendinga skjedde rett forut for sjølve drapshandlinga. Han er avhøyrt av politiet og lauslaten tysdag kveld.

