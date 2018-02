Rekordmange lærarar søkjer vidareutdanning

innenriks

Ved midnatt torsdag kveld går fristen ut, og så langt har 7.302 lærarar søkt vidareutdanning til hausten, samanlikna med 5.749 som søkte i fjor.

– Dette er veldig gode tal, seier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) .

Sanner legg til at det framleis er over eit døgn igjen til søknadsfristen går ut og at han håpar at endå fleire lærarar nyttar sjansen til å søke før fristen er ute.

– Sidan satsinga starta i 2013 har rundt 20.000 lærarar over heile landet tatt vidareutdanning i ulike fag. Vi veit at lærarar som har tatt vidareutdanning rapporterer at dei har blitt betre til å undervise, og at elevane lærer meir, seier Sanner.

Ifølgje ein undersøking frå Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (Nifu, 2016) seier lærarar som har tatt vidareutdanning at dei har endra undervisninga. Sju av ti meiner at dei har blitt betre lærarar, ifølgje undersøkinga.

