Studie: Mange nordmenn får trøbbel ved rentehopp

– Det er urovekkjande. Med dagens rekordlåge renter burde dei fleste av oss tole ein solid renteoppgang, noko som også er føresetnaden for å få bustadlån, seier Nordeas forbrukarøkonom Elin Reitan.

– Vi skal ikkje sjå bort ifrå at renta vil doble seg på sikt, legg ho til.

Undersøkinga som YouGov har gjort på oppdrag for Nordea, avdekkjer at 3 prosent av dei 772 respondentane som har bustadlån, ikkje toler ein renteauken ut over dagens nivå. 17 prosent oppgir å kunne tole ein renteauken på 1 prosentpoeng eller mindre.

Vel éin av fem toler ein renteoppgang på mellom 1,5 og 3 prosentpoeng, medan nesten éin av fem toler ein renteoppgang på mellom 3,5 og 5 prosentpoeng, ifølgje undersøkinga.

Totalt deltok 1.036 personar i undersøkinga.

Reknar ikkje på rentehopp

Bankane skal ikkje innvilge lån med mindre låntakaren toler ein renteauke på minst 5 prosentpoeng.

I same undersøking kjem det vidare fram at over halvparten av respondentane med bustadlån ikkje har rekna på kva ein renteoppgang vil betyr for økonomien deira.

– Det er eit paradoks at så mange medgir at dei ikkje toler ein renteoppgang, men ikkje tar seg bryet å rekne på korleis ein renteoppgang vil påverke økonomien, seier Reitan.

I ein liknande studie like før jul som Respons Analyse gjorde for Sparebank 1, oppgav 27 prosent av dei som har bustadlån, at deira økonomi vil tole ein renteauken på 5 prosentpoeng eller meir.

7 prosent svarte at dei ikkje toler høgare bustadlånsrente enn i dag, og ein like stor del at dei toler ein auke på inntil 1 prosentpoeng.

Varslar renteauken

Noregs Bank og dei store analysemiljøa her til lands har for lengst konkludert med at rentebotnen er nådd. Dei fleste prognosar peikar i retning av ei renteheving ved utgangen av 2018 eller tidleg neste år.

Hovudårsaker er betre tider for norsk økonomi og renteoppgang internasjonalt. DNB Markets anslår i sin siste prognose at styringsrenta gradvis vil auke til 1,75 prosent mot slutten av 2020.

Samtidig har gjelda i norske hushald halde fram med å auke kraftig dei seinare åra. Nesten 900.000 hushald har no ei gjeld som er tre til fem gonger større enn disponibel inntekt, ifølgje Finanstilsynet.

Har åtvara

Finanstilsynet har fleire gonger rekna på korleis kraftige renteaukingar vil påverke gjeldstyngde, norske hushald.

– Dersom rentene på bankinnskot og gjeld aukar med 4 prosentpoeng, vil rentebelastninga stige markant, konstaterer tilsynet i sin siste rapport om finansiell sårbarheit før jul.

For eit hushald med gjennomsnittleg inntekt, formue og gjeld i aldersgruppa 30–39 år, vil ein renteauken på 4 prosentpoeng føre til ein kraftig auke i rentebelastninga, frå 11 til 23 prosent.

I eit tilsvarande eksempel for eit hushald med ei gjeldsbelastning over 500 prosent, vil rentebelastninga stige frå 21 til 45 prosent. Det inneber altså at nesten halvparten av inntekta etter skatt går til å betale renteutgifter på gjeld.

