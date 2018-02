Vårtemperaturane lar vente på seg

innenriks

Torsdag er første dag av årets første vårmånad, men førebels er det lite som minner om vår, spesielt i Sør-Noreg.

Ifølgje vakthavande meteorolog Elbjørg Moxnes vil den ekstreme kulda minke noko sør i landet og skydekket vil gjere at den kaldaste lufta trekker ut av området, særleg austafjells. Men sibirkulda fortset å setje sitt preg på den sørlege delen av landet.

– Det blir ein vinterleg start på vårmånaden mars. Så for dei som ventar på våren, er det ikkje dei beste nyheitene, seier Moxnes til NTB.

– Onsdag og torsdag denne veka er forventa å vere dei aller kaldaste dagane med sprengkulde i Sør-Noreg, seier Moxnes.

Den kalde starten på mars står i sterk kontrast til varmerekordane som er registrert i akkurat denne månaden dei siste åra.

Mildvêr i nord, kuling i sør

Nord-Noreg har lenge hatt det beste vêret, og mildvêret vil også halde seg framover, utan at det blir verken nemneverdige minusgrader eller spesielt sterk vind.

– Det vil bli litt nedbør i Nord-Noreg, før det blir litt kaldare med frålandsvind mot slutten av helga, seier Moxnes.

I sør vil det blåse ein del i helga, spesielt på Sørlandskysten, og det er meldt stiv kuling blant anna ved Lindesnes.

– Nedbøren held seg stabil og fortset mot helga, men det er ikkje venta like mykje snø som det har vore den siste tida, seier Moxnes.

Bra i Bergen

Skular i store delar av landet har vinterferie i veke 9, ifølgje nettsida Time and Date. Det gjeld Buskerud, Oppland, Troms og store delar av Hordaland, inkludert Bergen.

Bergensarane kan glede seg over relativt godt vinterferievêr mot helga, idet temperaturen vil gå opp mot null med til tider mykje sol.

Resten av landet har allereie hatt vinterferie.

– Vi ser det blir mildare no framover innover i Europa, og spesielt i Italia blir det litt varmare no. Vi forventar at varmlufta vil trekke nordover og oppover hit, seier Moxnes.

