Arbeidarpartiet fram på ny måling

innenriks

Målinga er utført av Norstat på oppdrag for Vårt Land.

Sjølv om pilene peikar oppover for Arbeidarpartiet, er det framleis Høgre som er det største partiet på målinga med ei oppslutning 28,8 prosent, tilbake 1,1 prosent frå førre måling. Arbeidarpartiet får ei oppslutning på 24,5 prosent.

– Vi har ein lang veg å gå, men det er oppmuntrande at vi no får plusstal, seier Ap-leiar Jonas Gahr Støre til avisa.

Han trekker fram metoo-saka og interne kriser som årsaker til at det har gått dårleg den siste tida.

– Eg håpar veljarane ser at vi har rydda opp og brukar kreftene på det vi er valt for, nemleg politikk, seier han.

Valforskar Bernt Aardal understrekar at Aps framgang ligg innanfor feilmarginen og minner om at Ap framleis ligg under valresultatet frå i fjor.

– Vi ser framleis mange usikre Ap-veljarar. Det tok også tid før Ap kom fram til ei avgjerd i Giske-saka. Partiet har derfor framleis litt å gjere for at veljarane skal hoppe ned frå gjerdet, seier han.

Sjølv om Venstre fell under sperregrensa, er det borgarleg fleirtal på Stortinget på målinga med 89 mandat.

Dei andre partia får slik prosentvis oppslutning på målinga (endring i parentes): Frp: 12,9 (+0,1), Sp: 10,8 (-0,2), SV: 6,0 (-1,4), KrF: 4,5 (+0,2), V: 3,5 (-0,5), MDG: 3,3 (+0,6), Raudt: 3,1 (+0,3).

Feilmarginen på målinga er mellom 1 og 3 prosent.

