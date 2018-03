Brann på vidaregåande skule i Bergen

innenriks

Nødetatane vart varsla av ein vekter som melde om ein vasslekkasje og at det lukta svidd inne i bygget klokka 2, ifølgje NRK.

Då brannvesenet kom til staden, var det mykje røyk i bygningen, og det vart oppdaga opne flammar inne på eit toalett. Brannfolka fann også ytterlegare éin vasslekkasje.

– Vi synest det er merkeleg at det er både brann og to vasslekkasjar på den same skulen, og meiner vi har grunn til å tru at nokon har vore inne og drive skadeverk, seier operasjonsleiar Dag Olav Sætre i Vest politidistrikt.

Både brannen og lekkasjane skjedde i eit kontorbygg.

(©NPK)