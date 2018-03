Finnmark Ap kan senda fylkesavtalen i retur til Mæland

innenriks

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) får heile fylkessamanslåinga mellom Finnmark og Troms i retur dersom Finnmark Arbeiderparti seier nei.

Då blir det nemleg også fleirtal for å avvisa avtalen i fylkestinget 14. og 15. mars.

– Eg er nokså sikker på at det blir fleirtal på årsmøtet for å avvisa avtalen, seier fylkesleiar i Finnmark Ap og stortingsrepresentant Ingalill Olsen til NTB.

Ho stemde med fleirtalet på seks mot tre då fylkesstyret sa eit vilkårleg ja til samanslåingsavtalen som blei mekla fram under leiing av tidlegare Ap-statsråd Knut Storberget tidlegare i februar. Avtalen inneber at Tromsø får dei sentrale leiarfunksjonane i eit nytt storfylke.

Nei til tvang

Olsen gjer det klart at ho ikkje har noko imot om årsmøtet til helga i Kirkenes vender tommelen ned for avtalen og sender heile saka tilbake til statsråden.

– Eg kunne like gjerne stemt nei i det styremøtet, men tvilte meg fram til eit vilkårleg ja. Nei-vinden er eit uttrykk for at når det blir brukt tvang, så må ein seia frå. Finnmarkingane er mot heile samanslåinga. Stortinget har vedteke eit kart folk ikkje kjenner seg att i og oversett demokratiske institusjonar, seier fylkesleiaren.

Ordførar snudde

Sør-Varanger Ap sa samrøystes nei til avtalen onsdag kveld. Ordførar Rune Rafaelsen (Ap) har tidlegare forsvart avtalen med at ein må sjå moglegheitene, men seier til NTB at han lever godt med at det som er det tredje største lokallaget til Finnmark Ap som stemmer nei under årsmøtet til helga.

– Det er viktig at partiet står samla, seier Rafaelsen som ei forklaring på kvifor han snudde. Rafaelsen strekar under at han heile tida har vore mot avtalen reint prinsipielt, fordi han ser på den som for dårleg for Finnmark.

AUF seier ja

Også lokallaga i Vardø, Vadsø, Tana og Nesseby er blant dei som har sagt nei, mens årsmøtedelegatane frå Finnmark AUF ifølgje NRK vil stemma for avtalen.

– Viss vi seier nei, sit vi att med null medbestemming i det nye fylket, seier nestleiar Espen Amundsen i Finnmark AUF til NRK.

Han presiserer at også ungdomspartiet er mot regionreforma, men at dei fryktar eit endå dårlegare utfall for Finnmark dersom saka blir sendt tilbake til departementet. Og nettopp det er eit argument han håpar vil overtyda eit fleirtal under fylkesårsmøtet.

