Kulda stakk kjeppar i hjula for norsk gasseksport

innenriks

– Ja, det er rett at kulda har gjeve oss utfordringar. Onsdag kveld hadde vi sterkt redusert kapasitet. Men full innsats frå dei tilsette hos oss og tilsette hos Statoil gjorde at vi torsdag formiddag var oppe i ca. 95 prosent kapasitet på Kollsnes, seier kommunikasjonssjef Lisbet Kallevik i Gassco til Aftenbladet.

Ho seier den sterke kulda fører til at viktige måleinstrument får nedsett funksjonalitet, noko som betyr at dei i samråd med seljarar og kjøparar måtte redusera gjennomstrøyminga av gass. På det verste var kapasiteten redusert med 40 prosent.

Gassco opererer anlegget, men det er gass frå Statoil-felta Troll, Kvitebjørn, Visund og Fram som blir behandla og eksport via anlegget. Dermed er det først og fremst sistnemnde som merkar konsekvensane av redusert kapasitet på Kollsnes.

Statoil har likevel ikkje tal på kor mykje dei har tapt.

– Vi kan ikkje seia noko eksakt om det. Men det eg kan seia, er at vi har robuste rutinar i slike tilfelle. Vi sørgjer for at vi oppfyller pliktene våre til kundane, seier Statoils pressekontakt Elin Isaksen til avisa.

Ho viser til at Statoil kan kjøpa gass i marknaden, eller skaffa gass frå andre produsentar på norsk sokkel, for å levera det dei skal.

Kollsnes er det største prosessanlegget i Noreg for tørrgass. Dei to andre prosessanlegga til Gassco, på Kårstø og i Nyhamna, har førebels ikkje hatt produksjonsproblem på grunn av kulda.

(©NPK)