Merete Lie blir sjef for Deichmans hovudbibliotek

innenriks

– Biblioteket var ein av mine favorittstadar då eg voks opp, og bøker har vore ein viktig del av livet mitt. No har eg fått draumejobben. Eg gler meg til å byggje vidare på all den kunnskapen som sit i Deichman, seier Merete Lie i ei pressemelding.

Ho har dei siste seks åra vore dagleg leiar for Litteraturhuset i Fredrikstad, men blir no direktør for det nye hovudbiblioteket som skal opne i Bjørvika i Oslo i 2020.

– Deichman har vore, er og skal vere ein av dei viktigaste møteplassane for Oslos befolkning og tilreisande. Eg ser fram til å gyve laus på oppgåva med å behalde det beste og finne fornying for Deichman og det nye hovudbiblioteket i Bjørvika, seier Lie.

Merete Lie begynner i den nyoppretta stillinga seinast 1. september.

Det var 21 søkjarar til direktørstillinga. I fjor avgjort bibliotekeigaren, Oslo kommune, at biblioteket skulle bli eigen etat frå 1. januar 2018.

(©NPK)