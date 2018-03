Oljepris og rentefrykt sende børsen ned

innenriks

Torsdag ettermiddag gjekk eit fat nordsjøolje for knapt 64 dollar på spotmarknaden, etter eit fall på rundt 1 prosent. Ifølgje E24 kan børsfallet i Oslo, på same måten som verdifallet på tonegjevande børsar internasjonalt, også delvis koma av frykt for renteauke i USA.

Oljeselskapet DNO og gjødselprodusenten Yara er blant tungvektarane på taparlista, kvar med eit verdifall på 3,5 prosent. Aller verst gjekk det med børsmyggen Next Biometrics, som tapte seg 7,8 prosent torsdag.

REC Silicon-aksjen gjekk opp 3,1 prosent i verdi og blei vinnaren torsdag. Også XXL (+1,3) figurerer høgt oppe på vinnarlista, etter nyheita onsdag om at salsinntektene til sportsvarekonsernet for første gong har passert Gresvigs.

Subsea 7 var den mest omsette torsdag, noko som truleg heng saman med den positive resultatutviklinga i oljeserviceselskapet med tilhøyrande utbyttebonanza, følgt av Statoil (-1,8), Yara, Telenor (-0,6) og Hydro (-1,8).

Også internasjonalt var det raude tal torsdag. DAX 30-indeksen i Frankfurt var ned 2,2 prosent, mens FTSE 100 i London og CAC 40 i paris fall høvesvis 1 og 1,2 prosent.

(©NPK)