Pasientar fekk ikkje antibiotika til rett tid

innenriks

I eit nytt tilsyn fylkesmennene har gjennomført ved 19 helseføretak og eitt privat sjukehus blir det retta kraftig kritikk mot behandlinga av pasientar med blodforgifting.

I ei rekkje tilfelle har ikkje pasientane fått antibiotika raskt nok etter at dei har komme til akuttmottaket på sjukehuset. For sein antibiotikabehandling kan redusera moglegheitene for å overleva, skriv fylkesmennene i rapporten som Helsetilsynet har publisert.

At pasientar ofte må venta lenge på legetilsyn etter at dei har kome til sjukehuset, er ifølgje rapporten ei medverkande årsak til at det tek å setja i gang antibiotikabehandling.

I eit tilfelle som blir nemnt i rapporten, døydde ein eldre mann etter at det tok elleve timar frå mannen blei lagt inn på akuttmottaket ved eit sjukehus til han fekk antibiotika. Mannen hadde ein alvorleg hudinfeksjon som kravde behandling straks, men utvikla organsvikt då han ikkje fekk behandlinga han trong.

