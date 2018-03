Politiet medgjev å ha feilinformert om asylfamilien på Fitjar

innenriks

Politiet har frå første stund sidan aksjonen fredag hevda at bygget «Betania» til frikyrkjelyden Nytt Livs hus på Fitjar i Hordaland ikkje kan kallast ei kyrkje, men ein bustad. For å underbyggja dette har dei gong på gong sagt at den afghanske småbarnsfamilien har budd i huset sidan mars eller april 2017. Eit så langt opphald for ein hel familie passar ikkje saman med kyrkjelege aktivitetar, meiner politiet.

Ifølgje undersøkingar Bergens Tidende har gjort, stemmer derimot ikkje dette. Familien skal ha budd på asylmottaket Heiane på Stord både frå 29. mai til 28. november i fjor, og frå 2. mars til 29. mars i fjor.

Dermed er ikkje den reelle opphaldstida ti til elleve månader, slik politiet har hevda, men fem: I april og mai i fjor, og deretter frå desember og fram til arrestasjonen sist veke. Det stadfestar mottaksleiar Glenn Kringlebotten på Stord Mottakssenter til avisa.

Kommunikasjonsrådgjevar Daniel Drageset i Politiets utlendingseining (PU) gjev denne kommentaren til BT torsdag ettermiddag:

«Jeg har undersøkt dette og ser at familien var registrert på Stord asylmottak i perioden 29.05.2017–28.11.2017. Politiet har ikke kunnskap om hvorvidt de faktisk har bodd på dette mottaket i hele den perioden de har vært registrert. Familien har dermed ikke bodd kontinuerlig i den aktuelle bygningen siden månedsskiftet mars/april i fjor. Vi ser at tidligere uttalelser kan være egnet til å gi et annet inntrykk, og er glad for at vi kan presisere dette».

Mottaksleiar Glenn Kringlebotten seier familien budde på mottakssenteret den tida dei var registrerte der.

– Ungane gjekk i barnehagen her, og vi hadde dagleg kontakt med familien. Dette er det ingen tvil om, seier han.

Justis-, beredskaps- og innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) gjekk torsdag kveld ut og gav full støtte til aksjonen til politiet.

