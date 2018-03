Røkke legg omstridd Aker-bok gratis ut på nettet

innenriks

I eit eige forord skriv Røkke at han skulle ha brukt dei fire millionane til forlaget og forfattaren på noko meir nyttig, fortel VG.

«Vi i Aker vil derfor gi fire millioner til et godt formål – som en påminnelse og kontrast til denne saken,» heiter det i forordet til selskapet.

Langeland blei i 2014 hyra inn for å skriva ei jubileumsbok i samband med Akers 175-årsjubileum. Dagens Næringsliv skreiv i november at samarbeidet havarerte, etter usemje mellom forfattaren og Røkke. Forhandlingane mellom Aker og Tiden Norsk Forlag enda resultatlaust. I januar blei det kjent at forlaget gjekk vidare med planane om å gje ut jubileumsboka til industrikonsernet mot viljen til hovudeigaren Kjell Inge Røkke.

No svarar Røkke med å offentleggjera manuset på nettsida til selskapet, for å koma forlaget i forkjøpet.

I forordet grunngjev Røkke kvifor han legg ut bokmanuset på heimesidene til Aker:

«Var det viktigere for forfatteren å bekrefte journalistenes mediebilde enn å lage en uavhengig fortelling om Aker? (...) Aker kjøpte og betalte for en tjeneste som til slutt viste seg ikkje å holde mål. Vi sitter på opphavsretten og eiendomsretten til boken.»

Røkke refererer mellom anna til at forfattaren ville ha med medieframstillinga av Kjell Inge Røkke som ein playboy, og meiner det ikkje har nokon relevans til Aker.

Som grunngjeving for at dei publiserer heile boka, skriv dei at forlagssjef Richard Aarø meiner at manuset er eit stort verk som må gjevast ut.

– Vi tek forlagssjefen på ordet og overlèt til lesarane å ta standpunkt, står det i forordet, som er signert Kjell Inge Røkke og konsernsjef Øyvind Eriksen i Aker:

– For det første skal dei som er interessert sleppa å betale for det. For det andre (...): Det står ikkje noko i manuset som vi ønskjer å skjula.

NTB arbeider med å henta inn kommentar frå forlaget og forfattar Henrik Langeland.

