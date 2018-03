Stortingspresidenten gjer greie for byggjesaka tysdag

innenriks

Det opplyser Stortingets presidentskap i ei pressemelding torsdag kveld.

Etter at Thomessen har halde forklaringa si førstkommande tysdag, vil det opnast for ein debatt der ein representant frå kvart parti får eit innlegg på fem minutt kvar, før debatten blir avslutta med eit nytt innlegg frå den hardt pressa stortingspresidenten.

Etter dette blir forklaringa til Thommessen sendt til finanskomiteen for vidare behandling.

Onsdag møtte han finanskomiteen og dei parlamentariske leiarane på Stortinget for å orientera om dei omfattande kostnadsoverskridingane i byggjeprosjektet.

På ein pressekonferanse i etterkant hevda han at han og presidentskapet har følgt dei rutinane ein kan venta i byggjesaka. Han uttalte likevel at han vil «grunna over om han burde ha følgt endå tettare opp og retta fleire spørsmål til administrasjonen» på spørsmål om han sjølv kunne gjort noko annleis i saka.

Fleire av partileiarane etterlyste likevel fleire svar enn det Thommessen gav i orienteringa si onsdag.

