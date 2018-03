Hydro-aksjen fall etter Trump-varsel om toll på stål og aluminium

innenriks

Hovudindeksen var eit kvarter etter opning fredag formiddag ned rundt 0,5 prosent, men det var berre eit fåtal aksjar som gjekk i pluss. Blant aksjane som sleit, var Hydro, som fall 2,3 prosent det første snaue kvarteret, men aksjen henta inn ein del av det tapte dei neste minutta.

Også dei leiande europeiske børsane starta fredagen med nedgang, mens dei leiande asiatiske børsane fall opp mot 2,5 prosent etter at Donald Trump torsdag varsla at USA vil innføre 25 prosent toll på import av stål og 10 prosent toll på aluminium for å beskytte amerikansk industri.

Hydro opplyser at dei ikkje har fått noko forvarsel om Trumps toll på stål og aluminium. Selskapsleiinga sat fredag morgon og formiddag og vurderte korleis USAs importtoll påverkar selskapet, opplyser kommunikasjonsdirektør Halvor Molland til Dagens Næringsliv og E24.

Sterke reaksjonar

USAs handelspartnarar – inkludert Noreg og EU – har reagert skarpt på den varsla tollen. Den japanske bilprodusenten Toyota har varsla dyrare bilar som ein direkte konsekvens.

EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker var raskt ute med å seie at EU i løpet av dei nærmaste dagane vil komme med eit motsvar til dei auka tollsatsane, mens utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H) like raskt gjekk ut og kalla det planlagte handelshinderet alvorleg og urovekkjande.

Det er så langt ikkje klart kva varer som blir ramma eller om det blir gjort unntak for enkelte land. Tiltaka skal signerast av presidenten til veka.

Sjølv om aluminium og stål er viktige eksportvarer for Noreg, går mindre enn éin prosent av den aktuelle eksporten til USA. Det ser derfor ut til at lite av norsk eksport vil bli direkte ramma i første omgang, ifølgje Søreide. Dei indirekte konsekvensane er ho likevel meir bekymra for, dersom andre land vel å stengje sine marknader som respons på USAs varsla tiltak.

Andre land kan svare

Senioranalytikar Kyrre Aamdal i DNB Markets understrekar at hensikta med forslaga skal vere å beskytte amerikanske arbeidsplassar, og at Trumps ønske om å gjenoppbygge amerikansk stål- og aluminiumsindustri er heilt i tråd med løfta frå valkampen.

– Han møtte med ein gong motbør blant anna frå eige parti og frå andre næringar som påpeikte at kostnadene på innsatsvarer vil auke. Det vart også påpeikt at andre land vil kunne svare med å auke tollen på jordbruksprodukt og dermed ramme slik amerikansk eksport, fastslår Aamdal.

Han legg til at Kina tidlegare har trua med å kutte i importen av amerikanske soyabønner, men at Kina ikkje eksporterer mykje stål til USA. Kina blir dermed ikkje rekna som veldig utsett samanlikna med eksempelvis Canada som dekkjer 16 prosent av amerikansk etterspørsel etter stål og aluminium.

Ifølgje Dagens Næringsliv vurderer no Australia & New Zealand Banking Group at faren for ein fullskala handelskrig vil auke, noko som kan dempe økonomisk vekst og ramme sektoren.

