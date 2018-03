Idrettsprofil frå Oslo tiltalt for menneskesmugling

innenriks

Ifølgje tiltalen smugla Oslo-mannen dei tre kvinnene inn til landet i perioden mai 2009 til mai 2013. Mannen opplyste til norske styresmakter at målet med kvinnene reiste til Noreg var at dei skulle arbeida som au pair hos han, sjølv om det ikkje var sant, skriv VG.

Mannen og kona hans er også tiltalt for å ha hjelpt ni filippinske statsborgarar til å få ulovleg opphald i Noreg ved å syta for anten arbeid eller husvære. Ifølgje tiltalen gjekk desse lovbrota føre seg frå desember 2008 til desember i fjor.

Ekteparet er også tiltalt for grovt aktlaust å ha hatt seks filippinske statsborgarar i arbeid hos seg, trass i at dei ikkje hadde arbeidsløyve.

– Det eg kan seia er at han erkjenner straffskuld for omtrent alle forhold, men han har også opplyst om bakgrunnen for det som har skjedd. Han har brukt au pair-ordninga for å skaffa pleie til den alvorleg sjuke mor si. Han innser at det var feil og erkjenner straffskuld, seier forsvarar for mannen, advokat Petar Sekulic, til avisa.

Advokat Johnny Veum, som er forsvarar for kona til mannen, ønskjer ikkje å kommentera saka.

Ifølgje VG har den tiltalte mannen representert Noreg på landslaget i idretten sin, og vore med i både verdscup og OL.

