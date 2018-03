NRK: Støre ber Olemic Thommesen trekke seg 

innenriks

Arbeidarpartiet kjem ikkje til å fremme mistillit til stortingspresidenten, men oppmodar Thommessen om å trekke seg. Elles bør partia som har fleirtal, vurdere om dei vil komme med ein annan kandidat, seier Støre.

– Presidenten har knapt gjort noko frå slutten av desember til ordinære møter i februar. Då har han ikkje vore så på denne saka som han burde vore. Det gir ikkje god tillit for at det blir tilstrekkeleg oppfølging i den kritiske fasen vi no går inn i, seier Støre til NRK.

– Stortinget har bedt presidentskapet om å gi kontinuerleg og tidsrett informasjon, ikkje feil informasjon. Informasjonen vi fekk 20. desember, var feil. Det visste ikkje Thommessen, og det tvilar eg ikkje på, men det var feil informasjon, seier Støre vidare.

Tysdag skal Olemic Thommesen gjere greie for byggjesprekken i Stortinget. I etterkant vil også Høgre ta stilling til om dei har tillit til han.

– Vi må la stortingspresidenten og presidentskapet som har handtert dette på vegner av oss stortingsrepresentantar, få gi denne orienteringa før vi begynner å avseie nokon dom, sa Høgres parlamentariske leiar Trond Helleland torsdag kveld.

I midten av februar vart det kjent at kostnadsramma på Stortingets byggjeprosjekt hadde auka til 2,3 milliardar kroner. Beløpet er framleis eit anslag. Prisanslaget då Thommessen sist orienterte Stortinget 20. desember i fjor var 1,8 milliardar kroner.

(©NPK)