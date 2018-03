Presidentskapet brukte 13 millionar på å laga plass til maskin dei ikkje har råd til

innenriks

Opphavleg godkjende stortingspresident Olemic Thommesen (H) og resten av det dåverande presidentskapet bygginga av ein snuplass i den nye stortingstunnelen som har innkøyrsel i Rådhusgata ved Akershus festning. Snuplassen, eller den såkalla vendehammaren, er forma som ein T. Han skulle leggja til rette for at køyretøy kunne køyra inn for å bli skanna, for så å rygga og køyra ut same vegen.

Bygginga av snuplassen fekk ein prislapp på 13,3 millionar kroner. No er snuplassen ferdigbygd, men Stortinget har funne ut at dei verken har råd til eller bruk for køyretøyskannaren som snuplassen blei bygd for, fortel NRK. Ein skannar ville kosta bortimot 30 millionar kroner, og det ville vore behov for spesialkompetanse for å operera han.

Sivert Bjørnstad (Frp) reagerer sterkt på opplysningane.

– Dette er dessverre endå eit eksempel på ein heilt vanvitig pengebruk gjennom mange, mange år i dette prosjektet. Ein burde ha trekt i nødbremsen for lenge sidan, seier Bjørnstad.

Stortingspresident Thommessen meiner på si side at det er klokt å droppa køyretøyskannaren. Han strekar under at tryggingstiltaka blir dei same, berre noko forenkla.

– Vendehammaren skal nyttast for at køyretøy skal kunna bli kontrollert utan at vi stengjer trafikken inn i og ut av tunnelen. Dette er eit behov vi har uansett kva måte vi kontrollerer køyretøya på. Det gjorde det mogleg å droppa den planlagde skannaren, så dette er eit viktig innsparingstiltak, seier Thommessen til NRK.

Fredag gjekk Ap-leiar Jonas Gahr Støre ut og bad stortingspresidenten trekkja seg etter byggjeskandalen. Tysdag neste veke skal stortingspresidenten gjera greie for Stortinget om den førebels siste overskridinga i byggjeprosjektet.

(©NPK)