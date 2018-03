Reiarlag vil at «Havinor» skal styre hamnene

innenriks

Tidlegare i veka slo Riksrevisjonen fast at Samferdselsdepartementet ikkje har nådd måla om å flytte meir frakt frå bil til båt og bane.

Kystrederiene, ein organisasjon for reiarlag med 350 båtar som i hovudsak går i kystfart, meiner eit «Havinor» vil kunne hjelpe til med å nå det målet, ifølgje Dagens Næringsliv.

Dei ønsker seg eit organ etter mønster av Avinor, som kan bidra til å harmonisere IT- og logistikkløysingar, stille krav om landstraum overalt og andre endringar.

– Avgjerande for sjøtransport er at hamnene fungerer optimalt som transportterminalar mellom sjø og land. Men no styrer Kystverket som den statlege transportetat, berre i farleiene. I hamneområda herskar hamnestyre og kommune. Hamnene fell derfor utanfor den statleg styrte transportstrukturen. Mens hovudvegar, jernbane og farleier blir styrte ut frå nasjonale planar, blir hamnene leidd ut frå lokale prioriteringar. Kvar hamn har sine mål, system og avgifter, seier direktør Tor Arne Borge i Kystrederiene.

