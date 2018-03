Siste innspurt i forhandlingane om ny offentleg tenestepensjon

innenriks

Partane møttest klokka 12 til eit siste forhandlingsmøte på arbeids- og sosialminister Anniken Hauglies (H) kontor. I 16.30-tida gjekk forhandlingane framleis føre seg. Etter det NTB erfarer, kjem det informasjon om forhandlingane fredag kveld uansett om partane har blitt samde eller ikkje. Når dette skjer, er førebels uvisst.

Frifagbevegelse skriv at dagen kan enda med eitt av tre moglege resultat:

* Partane i offentleg sektor og styresmaktene blir samde om ein ny avtale.

* Dei blir samde om at dei ikkje er einige og avbryt forhandlingane. Den noverande ordninga held fram med å gjelda.

* Dei er ikkje samde om alt, men har såpass mykje på plass at dei er samde om å halda fram i helga eller litt ut i neste veke.

Forhandlingane om pensjonen til dei rundt 800.000 tilsette i staten og kommunane starta 7. februar.

Trur på løysing

Leiaren i Fagforbundet og leiar i LO kommune Mette Nord uttalte til NTB tidlegare i veka at ho trudde ei løysing var i sikte.

– Vi opplever at vi blir imøtekomne, og det er eit godt forhandlingsklima, så vi er optimistiske til at det skal vera ein løysing på fredag, sa Nord til NTB tysdag.

Etter det NTB erfarer, er partane samde om å innføra ei AFP-ordning i offentleg sektor som i hovudsak er lik den i privat sektor, men med ein såkalla vilkårsbunden tenestepensjon i bakhand. Den vil sikra rett til eit livsvarig tillegg i folketrygda for dei som ikkje har rett til ordinær AFP, og ordninga var eitt av dei viktigaste krava til arbeidstakarorganisasjonen inn i forhandlingane.

I det offentlege i dag er AFP-ordninga ei rein tidlegpensjonsordning for dei som må gå av tidleg, og dei tilsette kan ikkje som ikkje privat sektor både ta ut AFP og arbeida ved sida av frå 62 år.

Kravet om eit eiget tidlegpensjonstillegg for dei som ikkje maktar å arbeida vidare etter 62 år, stod derimot att som eitt av dei vanskelegaste uløyste spørsmåla tidlegare i veka, etter det NTB kjenner til.

Endringane av reglane for yrkesgrupper med særaldersgrenser, som polititilsette og sjukepleiarar, skal ha vore eit anna uløyst spørsmål inn mot innspurten.

Til uravstemming

Pensjonsreforma som blei innført i 2011, blei berre delvis gjennomført i offentleg sektor etter at forhandlingane om offentleg tenestepensjon stranda i 2009. I mellomtida har ordninga blitt stadig dårlegare for dei yngre årskulla på grunn av innføringa av såkalla levealdersjustering.

Dei klare krava til arbeidstakarorganisasjonen er at også framtidige generasjonar skal ha krav på to tredelar av løna ved fylte 67 år. Unge i ag ligg an til å få langt under 50 prosent av løna – nokre grupper heilt ned mot nokre og 40 prosent – eller måtte arbeida til langt opp i 70-åra – med noverande ordning.

Forhandlingane blir kompliserte av at det er sprikande interesser mellom ulike grupper av tilsette. Arbeidstakarane er representert ved LO, Unio, YS og Akademikerne, mens arbeidsgjevarsida er representert ved Arbeids- og sosialdepartementet, KS, Spekter og Oslo kommune.

Dersom partane blir samde fredag, vil dei ulike samanslutningane leggja fram forslag til ny avtale til uravstemming hos forbunda sine.

