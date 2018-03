Sumaya Jirde Ali trekker seg frå 8. mars-markering i Bergen etter hets

innenriks

Etter planen skulle den norsk-somaliske 20- åringen vere ein av tre hovedappellantar under markeringa av kvinnedagen på Torgallmenningen, skriv Bergens Tidende.

Torsdag melder 8. mars-initiativet i Bergen via Facebook-sida si at ho har trekt seg.

– Hets og truslar gjer at ho må passe ekstra på både den psykiske og fysiske helsa og blir heime. Det har vi sjølvsagt stor forståing for. Ho er under eit kraftig press, og all hetsen mot henne er også ein trussel mot demokratiet, skriv dei.

Leiar for 8. mars-initiativet Charlotte Myrbråten seier til avisa at ho hadde ei vond kjensle i magen om at dette kunne komme til å skje.

Jirde Ali fortalde om aukande hets den siste veka under programmet «Torp» på NRK onsdag kveld. «Hettemåke» og «trygdepudding» er blant nemningane som har vore brukt om henne i kommentarfelt, skriv statskanalen.

