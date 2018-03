40 framandkrigarar med tilknyting til Noreg igjen i området

innenriks

– Det er 40 framandkrigarar med tilknyting til Noreg som er igjen i området, sa generalløytnant Morten Haga Lunde då han la fram E-tenestas opne trusselvurdering for 2018 måndag formiddag.

Etterretningstenesta fastslår at IS er nedkjempa som organisasjon, men at tidlegare verksemd framleis vil kunne inspirere til terrorangrep i Europa.

– Det er grunn til å tru at al-Qaida vil prioritere å byggje lokale alliansar for å styrkje seg på sikt, fastslår E-tenesta.

– Etter at IS vart nedkjempa i Syria og Irak, har organisasjonen mista evna til å rekruttere framandkrigarar i stort omfang. Tidlegare rekruttering og mobilisering vil like fullt ha effekt i mange år framover, meiner E-tenesta.

(©NPK)