Byrådspartia i Bergen misser fleirtalet etter KrF-utmelding

– Grunngjevinga for avgjerda mi handlar hovudsakleg om manglande tillit til partiet både lokalt og nasjonalt. Dette inneber både partikultur og politiske vegval, skriv Moltu i ei pressemelding måndag morgon.

Ho vil dermed sitja som uavhengig representant i bystyret i resten av perioden, fram til lokalvalet i 2019, skriv Bergens Tidende. Avgjerda får likevel store konsekvensar for bystyret i Bergen. Byrådet som er sett saman av Arbeidarpartiet, Venstre og KrF, har fram til no hatt eit knapt fleirtal med 34 av 67 representantar i bystyret, men etter utmeldinga til Moltu sit dei igjen med 33, som er éin for lite til å danna fleirtal.

Byrådet held likevel fram som før, ifølgje byrådsleiar Harald Schjelderup.

– I utgangspunktet skjer det ingenting. Vi har heile tida søkt breie fleirtal i bystyret, og det vil vi halda fram med som mindretalsbyråd, seier han.

Dei Kristne

Bergens Tidende har tidlegare omtalt at Moltu har vore i konflikt med fleire i partiet etter at det blei kjent at ho skulle vera med på ei partisamling i Partiet Dei Kristne (PDK) helga for vel ei veke sidan. Dette er det same partiet som ektemannen til Marita Moltu og tidlegare KrF-byråd Tomas Moltu melde overgang til i 2016.

Sist veke spurde avisa Dagen Moltu kva parti ho stemde på ved stortingsvalet i fjor haust.

– Egg ser ikkje noko behov for å gå ut og kommentera det. No ønskjer eg at denne saka skal roast heilt ned. Det held for meg, svarte ho.

Måndag innrømte ho overfor NRK at ho stemde på Dei Kristne.

– Det blei eit personval for meg, og eg stemde på den personen eg har tillit til. Det er mannen min Tomas Moltu i partiet Dei Kristne, seier ho til kanalen.

Respekterer avgjerda

Partileiar Knut Arild Hareide seier han respekterer avgjerda til Moltu.

– Eg synest det er leitt at Marita melder seg ut. Eg skulle gjerne hatt henne med vidare på laget, men eg har respekt for avgjerda ho har teke, skriv Hareide i ein e-post til NRK.

– Eg vil takka Marita for den store innsatsen ho har lagt ned over mange år i partiet og for jobben ho har gjort som varaordførar i Bergen dei siste åra, skriv KrF-leiaren.

– Oppsiktsvekkjande

Politisk redaktør i avisa Vårt Land, Berit Aalborg, meiner saka er oppsiktsvekkjande, og seier det er spesielt i norsk samanheng at ein person med eit så viktig verv melder seg ut av eit politisk parti.

– For nokre dagar sidan ville ho heller ikkje svara på kva ho hadde stemt i førre stortingsval. Det er også noko vi sjeldan ser med personar som har så høge verv i eit parti, seier Aalborg.

NRKs politiske kommentator Magnus Takvam peikar på at Moltu har vore borte frå fleire partimøte i KrF den siste tida, at tilliten internt i Bergen KrF har blitt stadig meir tynnsliten og at det toppa seg med deltakinga på møtet til Dei Kristne.

– Moltu høyrde heilt klart til den konservative delen av KrF, som ønskjer å nærma seg Frp og Høgre. Slik sett reflekterer denne saka spenninga som er i KrF, mellom den konservative og liberale fløya, seier Takvam.

