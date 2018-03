E-tenesta: Etterretning i det digitale rommet den mest alvorlege trusselen mot Noreg

innenriks

– I det digitale rommet kan særleg tre typar aktivitetar vere alvorlege truslar mot Noreg: påverknad, etterretning og sabotasje. Russiske påverkingsoperasjonar mot vestlege land har blitt trappa opp dei siste åra, deriblant forsøk på å påverke valprosessar og valresultat. Aktiviteten er ei aukande utfordring for vestlege demokrati, fastslår Etterretningstenesta i si ugraderte trusselvurdering for 2018.

– I det digitale rommet er likevel etterretning den mest alvorlege trusselen mot Noreg. Ulike aktørar prøver å kompromittere og infiltrere norske styresmakter og verksemder. Føremålet er i første rekkje å innhente informasjon om tradisjonelle politiske og militære mål, dernest industrispionasje, konkluderer E-tenesta.

Sjefen for E-tenesta, generalløytnant Morten Haga Lunde, seier inngangen til 2018 er prega av to vedvarande, parallelle trendar: Den første at styresmaktene får svekt legitimitet og redusert evne til maktutøving, i første rekke i delar av Midtausten, Afrika og Asia. I desse områda har ikkje-statlege aktørar betydeleg handlingsrom. Dette inkluderer terrorgrupper som representerer ein trussel mot Noreg og Europa.

Den andre trenden er ei gliding mot eit internasjonalt system der stormakter med langsiktige mål søkjer å styrke posisjonen slik at det går ut over andre stormakter og deira handlingsrom.

(©NPK)