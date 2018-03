innenriks

– Vi har patrulje på staden no. Vi antar at hønene har lege der ei stund, for det luktar litt, seier operasjonsleiar Bjørn Handegard i Trøndelag politidistrikt til NTB.

Hønsa vart funne måndag formiddag mellom sjøen og vegen ved Rødseidet.

Politiet har kontakta Mattilsynet, som skal delta i etterforskinga.

– Vi veit ikkje kven som eig hønene eller kvifor dei ligg utanfor vegbana. Det får etterforskinga vise, seier Handegard.

(©NPK)