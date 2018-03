Kvar fjerde lege har opplevd eller vore vitne til seksuell trakassering

innenriks

Trakasseringa kjem fram i ei spørjeundersøking som Yngre legers forening har gjennomført, skriv Aftenposten. Undersøkinga er også omtalt i tidsskriftet til Oslo legeforening Journalen.

Av dei 1.200 legane som har svart, seier 26,5 prosent at dei sjølve har vore utsette for seksuell trakassering, eller at dei har sett andre bli utsette for det. Dei fleste opplyser likevel å ha vore utsett for seksuell trakassering sjølv.

Fleire enn 200 av dei som har rapportert om seksuell trakassering, har også svart på kva slags trakassering det er snakk om. Svara spenner frå spøk med kjønnet til personen i nærvær av andre på ein måte som kjennest nedverdigande og seksuelt ladde kommentarar ved operasjonsbordet, til det å ta på av bryst eller rumpe og truslar om å øydeleggja karrieren dersom vedkommande ikkje vil ha sex.

Ifølgje Aftenposten er den alvorlegaste historia ei skildring av eit overgrep der ein person blei tvinga til å ha sex. Dei yngste legane i mellombelse stillingar er dei som oftast blir utsette for trakassering.

– Vi ser at mange føler at dei ikkje har anna val enn å godta det. Og det er fleire som seier at det faktisk har fått konsekvensar når dei seier nei til sex. Svara vi har fått inneheld forferdeleg vanskelege historier, seier Anniken Riise Elnes, føretakstillitsvald i Yngre legers forening, til Journalen.

