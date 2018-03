NRK viser Deeyah Khans møte med amerikanske nynazistar denne veka

innenriks

Dette er den fjerde dokumentarfilmen til Khan, etter å ha vunne ei rekkje prisar – inklusive Emmypris, Peabody Award og Kulturdepartementets menneskerettspris – for dei tidlegare dokumentarane sine.

«White Right» er svært personleg; hennar eiga reise for å sjå kven dei er – menneska som sender dødstruslane hennar på e-post og andre som liknar på desse menneska.

– Då eg var seks år, tok pappa meg med på demonstrasjon mot rasisme og fascisme. Eg voks opp i Noreg. Skinhead-rasistar terroriserte den muslimske minoriteten vår. Far vår sa at ting ville forandra seg. Men ekstremisme og rasisme er på frammarsj igjen i Europa og i USA. Eg ville treffa folk som meiner den kvite rasen er truga, og at eg er fienden deira, seier den norsk-britiske filmskaparen i starten av dokumentaren.

Deretter møter ho leiarar i både den såkalla alt right-rørsla til reine nynazistar – og er til stades under demonstrasjonen og opptøyane i Charlottesville i fjor, der ein antirasistisk aktivist blei drepen.

Dokumentaren ligg allereie ute på NRKs nett-TV under tittelen «Deeyah Khan – I møte med fienden», etter at han hadde verdspremiere på britiske ITV før jul i fjor. Då skreiv Guardian at dei amerikanske nynazistane verkar «slåande like» mennene i den førre filmen hennar, «Jihad».

– Saka dei kjempar for er ei anna, men motivasjonen og personlegdomstypen er den same, lydde svaret til Khan til avisa. Ho meiner at sjølv om enkelte er tiltrekte av valden, er fleirtalet på jakt etter ei kjensle av tilhøyrsle eller meining, ein «måte å bidra på til verda som – i deira auge – er positiv».

Bak «White Right» står Deeyah Khans produksjonsselskap Fuuse Films.

Deeyah Khan – filmografi

* «Banaz a Love Story» (2013)

* «Jihad: A Story of the Others» (2015)

* «Islam's Non-Believers» (2016)

* «White Right: Meeting The Enemy» (2017)

(©NPK)