Oppvask på Stortinget om Innovasjon Noreg

innenriks

Søndag kveld blei det kjent at Per Otto Dyb trekkjer seg som styreleiar i Innovasjon Noreg omgåande. Ifølgje Aftenposten som først omtalte saka, skjer dette fordi han meiner næringsministeren har overkøyrt styret i ein prosess der stillinga til Anita Krohn Traaseth som administrerande direktør skal vera einaste tema.

No vil opposisjonen på Stortinget vita om næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) har brote sentrale prinsipp for statleg eigarskapsstyring i dialogen sin med styreleiaren som no har gått av.

Får kritikk

Leiar for næringskomiteen Geir Pollestad (Sp) seier til Aftenposten at det verkar klart at Isaksen har brote desse prinsippa. Den same bodskapen kjem frå Terje Aasland (Ap).

– Dersom framstillinga til Aftenposten er rett, har næringsministeren gjort seg skuldig i brot på gode prinsipp for eigarstyring, seier han.

Aasland sende måndag tre skriftlege spørsmål til næringsministeren. Han ville mellom anna vita om departementet på noko tidspunkt har gjeve uttrykk for at ein prosess knytt til toppsjefen til selskapet skulle stoppast.

– Dersom det blir klart at ministeren har gripe inn i denne prosessen på ein utilbørleg måte, bør det få konsekvensar for Røe Isaksen, seier Aasland.

Avviser skuldingar

På telefon frå statsbesøk i Argentina avviser næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) at han har brote statlege prinsipp for eigarstyring.

– Eg har handla i tråd med prinsippa om god eigarstyring, men skal sjølvsagt svara på alle spørsmål frå Stortinget så raskt og grundig som eg kan. Det er sjølvsagt styret som er ansvarleg for å tilsetja administrerande direktør i Innovasjon Noreg, seier han til NTB.

Ifølgje Røe Isaksen er det sentrale for hans del at styret handterer forholdet sitt til administrerande direktør ryddig.

– For to veker sidan fekk styreleiaren beskjed om at han ikkje ville bli renominert av valkomiteen. Ein bør unngå at ein avtroppande styreleiar set i gang ein prosess om administrerande direktør på tampen av perioden sin. Dette spørsmålet høyrer naturleg til det nye styret i selskapet, seier næringsministeren.

– Det kan dessutan vera krevjande om styreleiar og administrerande direktør i selskapet går av samtidig, held Røe Isaksen fram.

Vil halda fram

Aftenposten skriv at fleire av styremedlemmene i Innovasjon Noreg er kritiske til leiarstilen til Anita Krohn Traaseth, men næringsministeren vil ikkje svare konkret om han var kjend med dette. Han har likevel stadfesta at han var kjend med at styreleiar «arbeidde med tilsetjingsforholdet til dagleg leiar», som han uttrykkjer det.

– Styreleiaren bad om eit møte med meg, der han fremja synspunkta sine. Eg er også orientert om tidlegare møte som han har hatt med forgjengaren min, seier han.

– Styret har tillit til administrerande direktør så lenge ikkje noko anna er behandla i styret, seier konstituert styreleiar Jørand Ødegård Lunde til E24.

Anita Krohn Traaseth er sjølv på jobbreise til New York. I ein e-post til Aftenposten skreiv ho søndag at styret ikkje har teke opp med henne at stillinga hennar etter det som blir hevda, har vore til vurdering.

– Eg er ikkje gjort kjend med denne misnøya og ser det som svært alvorlege påstandar, skriv ho.

På spørsmål om ho ønskjer å halda fram som dagleg leiar, svarar ho dette:

– Eg har ingen planar om ikkje å halda fram som dagleg leiar.

(©NPK)