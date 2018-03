Statkraft risikerer skattesmell i milliardklassen

innenriks

Selskapa har begge oppretta internbankar i Belgia: Statkraft Treasury Center og Statoil Coordination Center, skriv Dagens Næringsliv. Ved hjelp av desse internbankane flytta dei to største statskontrollerte energiselskapa ut store delar av sin eigenkapital og kutta skatterekninga med milliardbeløp.

Begge selskapa har no fått varsel frå den norske skatteetaten.

I sitt siste rekneskap oppgir Statkraft at dei har fått eit førebels varsel om ein skattesmell på fire milliardar kroner for åra 2008 til 2014. Det vil i så fall bli ein av dei største skatteskjerpingane nokosinne for eit norsk selskap og det største nokosinne for eit statseid selskap.

Statoil oppgir ikkje noko beløp i sin omtale av førehandsvarselet om skattesmell for åra 2012 til 2014. Både Statoil og Statkraft avviser at dei har brote skattelova.

– Vi trur ikkje varselet blir ståande og det er heller ikkje gjort avsetningar i rekneskapen, seier Knut Fjerdingstad, pressetalsmann i Statkraft.

For Statkraft er ein skattesmell på fire milliardar så mykje at det vil kunne gå ut over investeringsevna, bekreftar selskapet.

