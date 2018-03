Sterk kritikk mot Stavanger universitetssjukehus etter at 15-åring blei innesperra

innenriks

Verken Kontrollkommisjonen eller SUS-leiinga oppdaga at den 15 år gamle jenta i elleve tilfelle blei ulovleg innesperra på sjukehuset. Først då jenta sjølv klaga til Fylkeslegen, blei lovbrota oppdaga, skriv Stavanger Aftenblad.

Fylkeslegen i Rogaland konkluderer i ein rapport som blei levert sist månad at jenta i 2016 og 2017 blei utsett for fleire lovbrot mens ho var pasient ved Klinikk for psykisk helsevern for barn, unge og rusavhengige (PHBU) ved SUS.

– Ein av lærdommane frå denne saka er at systema for å halda oversikt ikkje har vore gode nok. Det er no eit arbeid i gang for å betra på dette, seier fylkeslege Janne Dahle-Melhus til avisa.

Jenta blei mellom anna sett i isolasjon minst elleve gonger og ved éit høve påført transportbelte. Tvangsmidlar er ulovleg å bruka mot personar som ikkje har fylt 16 år.

Fylkeslegen meiner mellom anna at bruken av tvang mot den då 15 år gamle jenta bar preg av brannsløkking i enkeltsituasjonar, i staden for at sjukehuset prøvde å løysa problema ved samarbeid og mildare reaksjonsformer. Fylkeslege Dahle-Melhus slår fast at tvangsbruken mot jenta «åpenbart har vært uforsvarlig» også etter spesialisthelselova.

SUS har beklaga behandlinga av jenta og opplyser at dei arbeider med å gå gjennom rutinane.

Sjukehuset har i tilsvara sine erkjent at dei har gjort fleire feil i behandlinga av jenta. Mellom anna har isolasjonen av tenåringen ført til at det er gjeve åtvaringar til tilsette i personalsaker.

