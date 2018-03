Varaordføraren melder seg ut av KrF – byrådspartia misser fleirtalet i Bergen

innenriks

– Grunngjevinga for avgjerda handlar i hovudsak om manglande tillit til partiet både lokalt og nasjonalt. Dette inneber både partikultur og politiske vegval, skriv Moltu i ei pressemelding måndag morgon.

Ho vil dermed sitte som uavhengig representant i bystyret i resten av perioden, fram til lokalvalet i 2019, skriv Bergens Tidende.

– Arbeidssituasjonen har dei siste åra vore krevjande. Eg innser no at eg vil ha ein betre føresetnad for å vareta min rolle som folkevald utanfor partiet, skriv Moltu.

