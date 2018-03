Barneombodet: Valdsutsette barn får ikkje hjelpa dei har krav på

innenriks

– Det er eit stort hol i helsetenestene som skal hjelpe barn etter vald og overgrep. Det er svært alvorleg, seier barneombod Anne Lindboe til NTB.

Kvart år blir tusenvis av barn i Noreg utsette for vald eller seksuelle overgrep. Men mange av barna manglar både kunnskap om kva som ikkje er greitt å gjere mot dei, og vaksne dei kan seie ifrå til. Oppfølgingstilbodet har store manglar, mens ingen sektor eller teneste har eit særleg ansvar for desse barna.

Det kjem fram i rapporten «Hadde vi fått hjelp tidligere, hadde alt vært annerledes».

– Heng etter

– Barn som har blitt utsette for vald og overgrep får ikkje god nok hjelp til å bearbeide opplevingane sine. Helsetenestene heng etter i arbeidet med vald mot barn, sier Lindboe, som meiner vald og overgrep mot barn og unge er eit betydelig, men undervurdert samfunnsproblem.

– Den manglande hjelpa bryt med FNs barnekonvensjon og barns rett til helsehjelp, slår ho fast.

I rapporten fortel 50 barn og unge mellom fire og 23 år som har vore utsette for vald eller seksuelle overgrep, om sine opplevingar.

«Det var jo normalt det livet vi hadde hjemme. Vi trodde det skulle være sånn», seier ein av dei.

– Basert på det barna fortel, ser vi at det er svært tilfeldig kven som har hjelpt dei, seier Lindboe.

Fleire av barna fortel at då dei sa ifrå om valden, vart valdsutøvaren kontakta av personen dei hadde sagt ifrå til. Det vart opplevd som eit nytt svik, seier fleire av dei.

– Helsesøster sende brev til pappa, som opna det då eg stod der. Han vart dritsur. Eg snakka aldri med helsesøster igjen, fortel ein.

Vil ha lovfesta rett

Barneombodet meiner myndigheitene må sikre at éi teneste har eit overordna ansvar for å kartleggje behov og følgje opp barn og familiar som har opplevd vald i nære relasjonar.

– Dette må utgreiast, og rolla til helsetenestene må vurderast særskilt, heiter det i rapporten, som stiller desse krava:

* Regjeringa må starte ei utgreiing med sikte på å lovfeste retten for barn og unge til samordna tenester.

* Det må utarbeidast ein oversikt over kva hjelpetilbod som finst for barn utsette for vald og seksuelle overgrep og deira familiar.

– Barne- og likestillingsdepartementet må ta ansvar for at dette blir gjort raskt, og at ulike hjelpetenester blir gjort kjent med denne oversikta, heiter det i rapporten.

(©NPK)