Biskop håpar å besøkje Frode Berg etter påske

innenriks

– Detaljane er ikkje på plass. Dette styrer den norske ambassaden i dialog med leiinga i fengselet, men eg trur absolutt det går i orden. Truleg blir det noko av like over påske, seier Øygard til NTB.

At ein norsk biskop besøkjer ein nordmann som sit fengsla i utlandet, sikta for spionasje, er ikkje kvardagskost. Øygard fortel at han har fleire grunnar til å besøkja 62-åringen som blei arrestert i den russiske hovudstaden 5. desember med 3.000 euro i kontantar.

Attvald

– Dette er jo ein lokal kyrkjeleiar som sit fengsla. Det er ei trasig og vanskeleg sak i seg sjølv. Men eg vil først og fremst besøkja Frode som eit medmenneske og som sjelesørgjar, seier biskopen om vennen sin Berg.

Frode Berg blei nyleg attvald til ein ny toårsperiode som leiar av soknerådet i Sør-Varanger.

– Det var aldri noko alternativ å ikkje velja Frode på nytt, sjølv om det byr på nokre praktiske utfordringar så lenge han sit fengsla i Moskva, seier Kirkenes-presten Torbjørn Brox Webber til NTB.

Venner

Berg og Øygard kjenner kvarandre godt etter at dei var saman kvar dag ei heil veke då biskopen var på visitas i Sør-Varanger kyrkjelyd for to år sidan.

– Dessutan var eg sokneprest i Sør-Varanger frå 1985 til 1991, altså før grensa mellom Noreg og Russland blei opna. Sidan har det jo skjedd ein liten revolusjon, no er det jo til og med gateskilt på både norsk og russisk i Kirkenes, seier Øygard.

Utryggleik

Samarbeidet på tvers av grensa i barentsregionen er den andre grunnen til at biskopen engasjerer seg i saka til Frode Berg.

– For tida er eg leiar i Samarbeidsrådet for kristne kyrkjer i barentsregionen. Det er svært viktig for meg at det framleis skal vera mogleg å besøkja Russland, seier biskopen.

Han trekkjer også fram folk til folk-samarbeidet, som mange lengst nord i Noreg no er uroleg for.

– Det skapar naturlegvis ein utryggleik når ein person som har stått så tydeleg på barrikadane for eit betre forhold mellom Noreg og Russland blir arrestert, seier Øygard.

25. april

Siste frist for neste fengslingsmøte for Frode Berg er laurdag 5. mai. Den norske advokaten hans, Brynjulf Risnes, seier til NTB at nytt fengslingsmøte truleg blir halde rundt 25. april.

Under fengslingsmøtet for ein månad sidan fekk Berg avslag på eit krav om å bli sett fri mot kausjon.

– Avgjerda blei anka, men det er enno ikkje fastsett nokon dato for ankebehandlinga, seier Risnes.

(©NPK)