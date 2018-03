Fleirtal for å evaluera seksårsreforma

innenriks

– Vi støttar intensjonen med seksårsreforma, men det som skulle vera ei reform på premissane til dei yngste elevane, har undervegs blitt til noko ganske anna, seier Senterpartiets Marit K. Strand til Avisenes Nyhetsbyrå.

Partiet har fremja eit representantforslag om evaluering av seksårsreforma, som ifølgje ANB får støtte av SV, Ap og KrF. Men å utsetja skulestarten er ikkje aktuelt. I staden vil partia ha endringar på første trinn.

– Lærarane må få større handlefridom til å leggja opp undervisninga. No blir undervisninga for teoritung. Det avgrensar både lærarane og utbyttet for dei yngste skuleelevane, seier Strand.

Kent Gudmundsen frå Høgre seier han gjerne vil ha meir kunnskap om kva som kan føra skulen i rett retning, men strekar under at «vi må passe oss for å sette i gang arbeid om kunnskap som vi allerede har».

– Vi er også for meir frileik og utetid. Det er difor vi også har starta ein stor slankekur av skulefaga med fagfornyinga. Det skal bli mindre overflatisk læring i skulen. Kvardagen skal i større grad bli praktisk retta og ta høgde for mangfaldet til elevane, seier han til ANB.

