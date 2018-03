Forsvaret ønskjer å fjerna oppdrettsanlegg – må til Høgsterett

innenriks

Forsvaret ønskjer at Blom Fiskeoppdrett AS må leggja ned anlegget sitt i Laksevika i Herdlefjorden nord for Bergen. Årsaka er at anlegget strøyer så mykje at det gjer avlytting av framande ubåtar og skip vanskeleg og dermed rører ved det Forsvaret meiner er sentrale tryggingsinteresser, skriv ABC Nyheter.

Det familiedrivne fiskeoppdrettsfirmaet ønskjer likevel ikkje å gje seg utan sverdslag, og saka har difor versert i rettssystemet ei stund. Nyleg fekk oppdrettarane også medhald i Gulating lagmannsrett og held dermed fram med oppdrett av laks og aure i anlegget.

No stadfestar derimot Forsvarsdepartementet at dommen blir anka vidare til Høgsterett.

– For oss er dette ei prinsipiell sak med potensielt store konsekvensar, og vi ønskjer difor at Høgsterett skal gje si vurdering, opplyser Birgitte Frisch, spesialrådgjevar i Forsvarsdepartementet, til ABC Nyheter.

Avlyttingsstasjonen til Forsvaret ligg i same fjorden som oppdrettsanlegget og blir driven i samarbeid med Tyskland og Nederland. Stasjonen har kablar i havet som kan avsløra kva skip som passerer.

Staten vann saka mot Blom Fiskeoppdrett i tingretten i Bergen i fjor, men tapte altså i lagmannsretten.

Advokaten til fiskeoppdrettarane er ikkje overraska over at Forsvarsdepartementet ankar.

– Det var venta. Blom Fiskeoppdrett AS har drive ved lokaliteten sidan midten av 1990-talet. Lokaliteten er svært god, mellom anna med tanke på straumforhold, og flytting av eit akvakulturanlegg er ikkje noko Blom Fiskeoppdrett AS kan gjennomføra på eige initiativ, meiner advokat Henrik Garmann.

