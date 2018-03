Thommessen: Mi oppgåve å hale prosjektet i land

innenriks

– Alt må no setjast inn på å fullføre arbeidet med best mogleg kostnadskontroll, sa Thommessen etter debatten om byggjeskandalen på Stortinget tysdag.

Der stilte partia Ap, Senterpartiet, SV og Raudt krav om at Thommessen tar sin hatt og går. Men frå Stortingets talarstol meinte Thommessen det ville gå for langt å svare på kritikken frå dei enkelte partileiarane.

– Vi har enno ikkje funne alle svara på kvifor det har gått så gale som det gjorde. I etterpåklokskapens lys burde vi ha etterspurt meir informasjon. Likevel har vi eit byggjeprosjekt som skal gjennomførast. Vi vil no gjere vårt ytste for å få dette i land på best mogleg måte, sa Thommessen.

