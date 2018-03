Thommessen kunne fått informasjon tidlegare

innenriks

7. desember låg oktobertala føre for byggjeprosjektet som viste at heile prosjektet var i ferd med å sprengje kostnadsramma. Deretter gjekk det nesten to månader før det kom ny informasjon. Thommessen aksepterte å vente med å få den nye informasjonen, ifølgje Dagens Næringsliv.

Thommessen seier til avisa at han ville vente på ein samla presentasjon av rekneskapstala for november og desember.

– I presidentskapsmøtet 7. desember vart det understreka at kostnadsramma for prosjektet skulle haldast. I det same møtet var det ei felles forståing og forventning om å få ein gjennomgang av økonomien i byggjeprosjektet og resultata av kostnads- og uvisseanalysen i månadsskiftet januar/februar. Dette inneber at vi var klar over at byggjeprosjektet ville arbeide med denne analysen i januar, skriv Thommessen i eit svar til DN.

– Verken eg eller presidentskapet elles hadde grunn til å tvile på opplegget direktøren hadde for presentasjonen av dette, legg han til.

Thommessen skal tysdag halde ei utgreiing for Stortinget om den gigantiske byggjesprekken. Frå desember i fjor til februar i år har kostnadsramma auka med nærmare ein halv milliard kroner, frå 1,8 til 2,3 milliardar.

