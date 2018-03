Vi kjøpte mindre alkohol i fjor

innenriks

Vel ein tredel av alkoholen som blir omsett i Noreg, blir konsumert som vin, 17 prosent som brennevin og 44 prosent som øl, viser tal frå Statistisk sentralbyrå (SSB).

Registrert omsetning av brennevin målt i rein alkohol per innbyggjar er på same nivå i 2017 som i 2016.

Det vart selt noko meir øl i 2017 enn 2016, men omsetnaden av brennevin og vin fall målt i liter ferdig vare. Rusbrus står for 2,7 prosent av det totale alkoholkonsumet.

Tala er unntatt turistimport og taxfreesal.

– Det kan synest positivt at alkoholsalet fell, men for å trekkje konklusjonen at alkoholkonsumet minkar må vi vite meir, seier Sveinung Stensland, helsepolitisk talsperson i Høgre, til NTB.

Han meiner tala har liten verdi så lenge vi ikkje har full oversikt over grensehandel og taxfreesal av alkohol.

– I tillegg er smugling ei utfordring. Alt dette må sjåast i samanheng med dei høge alkoholavgiftene vi har i Noreg, meiner Stensland.

