Carsten Dilling foreslått som SAS-styreleiar

innenriks

Det går fram av ei pressemelding sitert av Ritzau.

Dilling vil dermed truleg overta vervet til Fritz Schur, som har uttrykt eit ønske om å gå av, ifølgje Finansavisen. Avisa skriv at styremedlemmene Berit Svendsen og Jacob Wallenberg har avslått attval. Som deira erstattarar er Liv Fiksdahl og Oscar Stege Unger foreslått.

Fiksdahl melde i desember at ho går av som konserndirektør for IT og operations i DNB. Unger er direktør for Wallenberg Foundations. Carsten Dilling har på si side blant anna vore visedirektør for det danske teleselskapet TDC.

(©NPK)