Høgre størst – Frp mindre enn Senterpartiet

innenriks

Bakgrunnstala til målinga Kantar TNS har laga for TV 2 i mars, viser at to av ti veljarar som stemte Frp i fjor haust, no seier dei ville stemt Høgre.

Det er hovudårsaka til at Frp berre får 10,9 prosent oppslutning, og dermed må sjå seg slått av Senterpartiet som det tredje største partiet i landet. Frp fell 1,1 prosentpoeng – det største utslaget på denne målinga.

Ap går tilbake 0,2 prosentpoeng til 23,4 prosent, godt bak det historisk svake valresultatet på 27,4 prosent. Berre 68 prosent av veljarane som stemte Arbeidarpartiet i fjor haust, seier dei vil gjere det same i dag.

Høgre ligg stabilt på 29,3 prosent (+ 0,2). Partiet er største parti i alle aldersgrupper.

Senterpartiet får si beste måling etter valet med 12,1 (+ 0,9), som gjer dei større enn Framstegspartiet.

Mandatfordelinga ville gitt borgarleg fleirtal med 88 mandat, og med Kristeleg Folkeparti på vippen med åtte mandat, som i dag.

Dei andre partia får slik oppslutning: SV 6,6 prosent (+ 0,3 prosentpoeng), Venstre 4,9 (- 0,9), KrF 4,5 (0,7), MDG 3,6 (+0,2) og Raudt 3,8 (+0,2).

Feilmarginane på målinga er mellom 1,2 – 2,4 prosentpoeng og størst for dei største partia. Alle endringane på målinga er godt innanfor feilmarginen.

(©NPK)