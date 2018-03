Hareide vil ikkje la Thommessen venta lenge

innenriks

Partiet hadde onsdag det faste gruppemøtet sitt på Stortinget. Der låg utgreiinga som Thommessen heldt tysdag om den gigantiske byggjesprekken på Stortinget, øvst i saksbunken. Men som venta tok ikkje partiet ei avgjerd under dette møtet.

– Vi har hatt eit ganske langt gruppemøte med mange saker, men vi har naturleg nok også hatt ein runde og diskutert saka rundt presidentskapet og presidenten. Saka har ikkje stått på sakskartet som ei avgjerdssak, og eg har ikkje noko nytt å melda på bakgrunn av møtet i dag, sa Hareide på veg ut av møtet.

Han understreka samtidig at partiet er oppteken av at saka ikkje skal trekkja i langdrag, og at dei no har ein prosess på gang. Han ville ikkje uttala seg om stemninga i stortingsgruppa eller om saka skal behandlast som ei eiga sak eller som ein del av behandlinga til finanskomiteen.

-Mange har ansvar

Hareide omtalar saka som svært alvorleg, og seier det kviler eit ansvar på mange, men i spesielt på presidentskapet og presidenten.

Fleire parti har kravd Thommessens avgang etter den siste byggjesprekken på nesten 500 millionar kroner. Sidan regjeringspartia har stilt seg på Thommessen si side, er det stemmene til KrF som blir avgjerande.

KrF-leiaren vedgjekk at ansvaret tyngjer.

– Vi kjenner at det er eit visst vakuum no. Det er klart at når vi ikkje har kome til nokon konklusjon, så er det klart at det er to moglege utfall av denne saka. Det skapar spenning, seier han.

Samtidig avviser han at KrF driv eit politisk spel og er ute etter å hausta ein eventuell gevinst av å støtta Thommessen og ikkje påføra Høgre eit smerteleg nederlag.

– Dette er ikkje ein del av eit samarbeidsspørsmål eller ein politisk hestehandel. Her handlar det om å gjera det vi meiner er rett, seier Hareide.

Høgre splitta

Også Høgre er splitta i synet på Thommessen. Onsdag kom Michael Tetzschner med sterk kritikk av presidentskapet i ein kronikk i Aftenposten.

– Frå byggjestart sommaren 2014 har presidentskapet henta inn formelle budsjettvedtak på til dels villeiande premissar, skriv Tetzschner, som var ein av dei sterkaste kritikarane av administrasjonen og presidentskapet då byggjesaka blei behandla i Stortinget i juni i fjor etter den knusande rapporten til Riksrevisjonen.

Kritikken ramma den gongen særleg Thommessen, som blei attvald som president med knappast mogleg fleirtal i fjor haust.

– Byggjesaka er forteljinga om ei bestilt krise, der funksjonen til Stortinget som løyvande mynde reelt har blitt undergraven i alle fasar, skriv Tetzschner vidare.

Tetzschners syn vil ikkje påverka vurderinga til KrF, ifølgje Hareide.

– Men det overraskar meg at Høgre vel å spela ut dette no, seier han.

– Kan det bli ro i denne saka så lenge Thommessen sit som stortingspresident?

– Det vil eg ikkje spekulera i no, seier Hareide.

Finna inndekning

Samtidig har finanskomiteen allereie teke fatt på arbeidet med å finna inndekning for dei nesten 500 millionane som byggjebudsjettet har sprokke med. Komiteen fekk saka på bordet sitt tysdag, opplyser leiar i finanskomiteen Henrik Asheim (H) til NTB.

– Det vi skal gjera, er å gje ei fullmakt til å auka kostnadsramma. Då må vi også sjå på kor vi skal henta pengane frå, sa Asheim.

Komiteen skal mellom anna vurdera kor mykje som kan hentast frå det eigne budsjettet til Stortinget.

– Her må vi få innspel frå presidentskapet, seier Asheim.

Den resterande summen blir det regjeringa som må finna dekning for i revidert statsbudsjett som blir lagt fram i mai.

