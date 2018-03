Helleland tar avstand frå Sumaya-hets og inviterer til møte

innenriks

– Eg vart veldig sint og veldig lei meg då eg såg det Sumaya er blitt utsett for. Derfor har eg tatt kontakt med henne, beklaga det ho opplever og invitert henne til ein samtale når ho er klar for det. Sumaya er ein sterk representant og eg vil høyre hennar innspel til tiltak mot hatefulle ytringar, sa Helleland i spørjetimen i Stortinget onsdag.

SV-representant Freddy Øvstegård er ikkje direkte imponert.

Han viste til at Sumaya er blitt utsett for så grov hets, sjikane og trakassering at ho har måtta trekke seg frå 8. mars-toget i Bergen torsdag.

– Dette er eit angrep på demokratiet og ytringsfridomen, som rammar unge minoritetskvinner spesielt hardt. Etter fleire dagars øyredøyvande stille kom endeleg statsministeren på bana og fordømde hatytringane, mens det elles har vore taust frå regjeringa, seier han.

Han er skuffa over at han ikkje fekk noko klart svar på utfordringa til Helleland om ho vil støtte Sumaya Jirde Ali ved å delta i 8. mars-tog i år.

– Ei viktig røyst er blitt hetsa bort frå toget. Derfor ville det vore eit viktig signal frå likestillingsministeren å delta i toget for ei svært viktig sak, seier Øvstegård til NTB.

