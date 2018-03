Hermstad innstilt som ny talsperson i MDG

innenriks

Rasmus Hansson varsla i desember at han ikkje ønskte attval som talsperson. Tre kandidatar har vore aktuelle i jakta på ny talsperson: Farid Shariati frå Finnmark, Ståle Sørensen frå Buskerud og Arild Hermstad frå Hordaland.

– Vi meiner Hermstad med dei djupe røtene sine i miljørørsla og det genuine engasjementet sitt for klima- og miljøpolitikk, vil gje MDG ei tydeleg og truverdig stemme ut, inspirera internt og bidra til at vi utviklar og tek var på eigarskapen til kjernesakene våre i det norske politiske landskapet, seier leiar for valkomiteen Elin Vigre.

MDG har ein leiarmodell med to talspersonar, ein av kvart kjønn. Valkomiteen meiner den noverande kvinnelege talsperson i partiet, Une Bastholm, bør halda fram.

– Eg blei med i MDG fordi politikken vår vil gje eit rausare Noreg der fleire får høve til å leva gode liv, med opnar samfunn og meir demokrati, og der Noreg blir eit føregangsland på miljø, seier Hermstad.

Talspersonane blir valde på landsmøtet til MDG som går føre seg på Fornebu frå 11. til 13. mai.

