Internrapport slaktar Ringeriksbaneprosjektet

innenriks

I ein internrapport kritiserer ei ekspertgruppe Bane Nors planlegging av Ringeriksbanen.

Ifølgje byggjeindustriens fagblad Bygg.no meiner utvalet som er knytt til Follobaneprosjektet at prosjektleiinga har valt feil tunnelkonsept. Dei meiner også at byggjetida er underestimert med 27 månader.

– Det går rett og slett ikkje an å oversjå konklusjonane som Follobaneprosjektet presenterer i denne rapporten. Det vil i så fall vere ekstremt ignorant, seier NTNU-professor Amund Bruland.

Han meiner, til liks med den overnemnde ekspertgruppa, at den 23 kilometer lange tunnelen mellom Sandvika og Sundvollen burde byggjast med to separate løp.

Om Bane Nor gjer det, i staden for dei noverande planane, meiner Bruland at 700 millionar kroner kan sparast. Dette beløpet kan aukast til over ein milliard dersom Ringeriksbaneprosjektet i tillegg skifter drivemetode til TBM, ifølgje professoren.

Hos Ringeriksbaneprosjektet viser ein til ein reguleringsplan der det står at to enkelsportunnellar har vore oppe til vurdering. Prosjektleiinga fall likevel ned på ei løysing med dobbeltsportunnel.

Når det gjelder drivemetode, seier prosjektsjef Lise Backer for Sandvika-Sundvollen at dei innspela frå ekspertgruppa til vurdering.

Internrapporten kjem på eit tidspunkt der det ligg an til byggjestart på Ringeriksbanen i 2021. Den opphavlege ambisjonen var å starte i 2019.

Når prosjektet blir ferdig, vil det gjere Bergensbanen kortare og raskare.

(©NPK)