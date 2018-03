Mæland avviser folkeavstemming om gigantfylke i nord

innenriks

Når fylkestinget i Finnmark om ei vekes tid seier eit rungande nei til å bli slått saman med Troms, kan dei spare seg for samtidig å be om ei folkeavstemming, var beskjeden frå Mæland i Stortingets spørjetime onsdag.

Mæland avviste alle forsøk på omkamp om å slå saman Finnmark og Troms til eit fylke som vil dekke ein firedel av Noregs areal, som blir tre gonger så stort som regionen Viken, og større enn Danmark og større enn Irland – og som svært få i det nordlegaste fylket ønsker.

– Ein kan gjerne vere ueinig. Men eg gjentar at eg gjennomfører Stortingets vedtak, sa Mæland gong på gong.

Svara fekk Sp-leiar Trygve Slagsvold Vedum til å reagere:

– Det er holt frå ein statsråd som er frontfigur for dei som ønsker å bruke tvang, når ho seier at det er opp til Finnmark å bestemme over Finnmark. Det er Høgre som har fråteke Finnmark moglegheiter til det. Såpass ærleg bør Mæland vere, sa Vedum i spørjetimen.

– Ei beskriving eg ikkje kjenner meg igjen i, svarte Mæland.

Ap-leiar Jonas Gahr Støre melde seg på med ein kommentar på Twitter:

– Mæland innrømmer at ho eigentleg er mot både region og fylke. Samanslåing med tvang er uklokt. Innverknad og deltaking blir flytta ut av Noreg i nordaust. Det lyder holt når Mæland seier at Finnmark kan ta kontroll over si eiga framtid, skriv Støre.

