Nedgang på Oslo Børs

innenriks

Dei største børslokomotiva hadde ein dårleg dag på børsen onsdag. Saman med ein fallande oljepris førte det til ein raskt fallande hovudindeks frå starten av, men børsen tok seg noko inn gjennom dagen.

Den mest omsette aksjen var som vanleg Statoil, som fall med 1,8 prosent. Norsk Hydro var likevel det av dei større selskapa som opplevde størst fall på 2,1 prosent. Telenor-aksjen fall med 1,2 prosent, mens Yara og DNB fall høvesvis 0,5 og 0,2 prosent.

Blant dei andre aksjane på hovudindeksen med god aktivitet og omsetnad kunne både Grieg Seafood og SalMar notera seg for eit oppsving på høvesvis 3,2 og 2,5 prosent i kjølvatnet av at ferske tal frå SSB viste at eksportprisen på fersk laks gjekk opp med 4,8 prosent sist veke.

REC Silicon og Norwegian var blant taparane onsdag med ein nedgang på høvesvis 3,7 og 2,9 prosent.

Dei europeiske aksjeindeksane gjekk alle opp onsdag. DAX 30 i Frankfurt steig med 1 prosent, CAC 40 i Paris med 0,3 prosent og FTSE 100 i London med 0,2 prosent.

Onsdag ettermiddag blei eit fat nordsjøolje omsett for rundt 65,1 dollar fatet, ein nedgang på rundt 1 prosent, mens eit fat amerikansk lettolje gjekk ned med 0,6 prosent til i underkant av 62 dollar fatet.

(©NPK)