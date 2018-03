Norske Skog-kjøpar kan vera klar i mars

innenriks

– Vi er relativt nøgde med interessa, seier styreleiar Sven Ombudstvedt i Norske Skog AS til E24.

På førehand har det vore kjent at mellom fem og ti aktørar hadde meldt si interesse, og ifølgje Ombudstvedt er det både industrielle og finansielle aktørar blant desse. Han reknar med å kunne gå ut med ein avtale om eit par veker.

Dette blir stadfesta av konsernsjef Lars Sperre som overfor Dagens Næringsliv stadfestar at salet går etter tidsplanen.

– Vi ventar at sluttforhandlingane til auksjonsprosessen blir avslutta dei neste vekene, og at det innan utgangen av mars kan kommuniserast noko offentleg rundt kven den nye eigaren blir, seier Sperre.

Det er investeringsbankane Citibank og Evercore som arbeider med salet av fabrikkane.

Styret i Norske Skog gav i desember i fjor opp forsøket på å redda konsernet og krevja konkursbehandling i skifteretten. Selskapet hadde då ei gjeld på drygt 9,2 milliardar kroner og bokførte verdiar på nær 2,9 milliardar kroner.

Bustyrar har tidlegare uttalt at det ikkje er sannsynleg at eit sal av fabrikkane, som framleis driv lønsamt, vil kunna få inn nokre midlar til buet sidan gjeldsbøra er for stor.

(©NPK)