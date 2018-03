Statoil opprettar to operasjonssenter i Bergen

innenriks

Operasjonssentera, eit integrert operasjonsstøttesenter og eit boreoperasjonssenter, skal betene over 40 plattformer og installasjonar frå land, og planen er at dette skal spare Noregs største oljeselskap for 15,5 milliardar dei neste fem åra.

Sentera i Bergen skal stegvis knytast opp mot alle Statoils installasjonar på norsk sokkel allereie frå i år.

– Moglegheitene digitalisering gir oss vil endre vår bransje, måten vi arbeider på og skape auka verdiar for oss og samfunnet. Sentera er gode eksempel på korleis vi fortset å ta i bruk digital teknologi for å jobbe smartare, sikrare og meir effektivt, seier Jannicke Nilsson, konserndirektør for sikker og effektiv drift i ei pressemelding.

I desember starta Statoil også eit operasjonsstøttesenter i USA, som i dag følgjer opp dei 1.100 brønnane selskapet har på land.

– Digital teknologi bidrar til kontinuerleg forbetring av drifta på våre eksisterande felt. På nye feltutbyggingar vil produksjon av olje og gass i stadig større grad gå føre seg frå ubemanna, robotiserte, standardiserte og fjernstyrte installasjonar. Mange operasjonar vil kunne gjennomførast med færre risikoutsette arbeidssituasjonar. Vi kan styre vedlikehaldet betre og vi oppnår auka sikkerheit og ein høgare operasjonell kvalitet, seier Nilsson.

(©NPK)