– Metoo samlar kvinnekampen

Med unntak av kulturminister Grande og forskingsminister Iselin Nybø (V) glimta kvinnene og mennene i regjeringa med sitt fråvær under 8. mars-toget i hovudstaden torsdag kveld.

– Eg gjekk også i fjor og ser ikkje nokon grunn til å slutte sjølv om eg har blitt statsråd. Kvifor ikkje nokon andre går, får du nesten spørje dei om, seier Grande til NTB.

Ho unnskyldar den tredje statsråden i Venstre, klima- og miljøminister Ola Elvestuen, med at han er bortreist.

– Elles ville han ha vore her også, forsikrar Grande.

Felles erfaringar

Sosiologiprofessor Cathrine Holst ved Universitetet i Oslo er overtydd om at metoo-kampanjen verkar samlande på kvinnerørsla.

– Tidleg på 2000-talet såg vi ein feminisme som var prega av individuelle forteljingar. I dag har forteljingar frå feminismen eit langt meir kollektivt preg. Kvinner fortel om felles erfaringar. Om dei er skodespelarar eller i reinhaldsbransjen, så gir dei uttrykk for å vere i same båt, seier Holst.

Ein rapport forskingsstiftelsen Fafo gjekk ut med 8. mars, illustrerer poenget. Den viser at kvar tolvte kvinne fortel at dei er blitt seksuelt trakassert det siste året. Trakasseringa skjer like ofte på jobb som på byen.

Rette ryggen

Grande meiner at metoo-kampanjen har betydd mykje for bevisstgjeringa.

– Den har ført til at mange kan rette ryggen. Metoo er eit tidsskilje for korleis vi steller oss til kvarandre. Det handlar også om kva ein har tolerert til no, og kva som ikkje er greitt, seier ho.

At det å gå i tog 8. mars er eit signal – er Venstre-leiaren overtydd om.

– Elles hadde det ikkje vore noko poeng, eller? Og så håper eg at alle finn ein parole å gå under. Ein treng ikkje vere einig i alle parolane for å delta i toget, understrekar ho.

Ny bølgje

Og nettopp oversikta til Kvinnefronten over 8. mars-arrangementa i år viser at metoo-kampanjen var ein gjengangar på paroletoppen landet rundt.

– Kampanjen har vore ein vekkjar for mange. Dei ser at deira personlege, kjipe opplevingar er meir enn det, at desse opplevingane er eit gjennomgåande samfunnsproblem, seier Marte Nustad i Kvinnefronten til NTB.

– Metoo surfar på ein feministisk bølgje, ein ny versjon av 1970-talsfeminismen, det er ei allmenngjering av likestillingsverdiar, seier Mari Teigen som er leiar for CORE – Senter for likestillingsforsking.

Grande er einig og seier at likestillingskampen har hatt ulike mål i ulike generasjonar.

– Alle desse bølgjene har hatt ulike saker på agendaen og ulike demningar dei har brote gjennom. Tidlegare har det blant anna handla om juridiske rettar, det har vore abortkamp og likestillingslova. Metoo har brote bølgjer som handlar om haldningar, kultur og respekt for kvarandre, seier ho.

