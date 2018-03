Fellesforbundet ber Stortinget sei nei til energiunion med EU

innenriks

Det største private forbundet i LO ber derfor politikarane på Stortinget om å seie nei til medlemskap i energibyrået til EU Acer.

– Forbundsstyret fryktar at medlemskap kan svekkje den nasjonale styringa og kontroll med energiressursane, seier forbundsleiar Jørn Eggum i ei pressemelding torsdag.

Fellesforbundet meiner også spørsmålet bør behandlast som ein grunnlovssak i Stortinget.

– Det er viktig at Noreg har tryggleik for at energipolitikken i skal utformast og vedtakast av norske styresmakter. Det gjeld kven som skal få konsesjon på utbygging av energiressursane, kven som skal eige dei, kven som skal vedta og byggje ut kablar mot utlandet og kven som skal disponere inntektene frå sal av energien, seier Eggum.

Stortingets energi- og miljøkomité har frist til 15. mars med å gi frå seg innstilling i saka, som skal behandlast i salen 22. mars.

(©NPK)